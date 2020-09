"Ti faccio vedere come si fa". Malgioglio-d'Urso, mai visti così: il gesto in diretta (Di domenica 20 settembre 2020) Un attesissimo momento (delirante) a Domenica Live. Arriva Cristiano Malgioglio. Balla “jerusalema” con dei ballerini di colore che fanno salire la temperatura. Il ritmo del famoso brano conquista tutti: sembra che, subito dopo, siano arrivati i complimenti dell'autore della canzone, che stava seguendo il programma di Barbara d'Urso. Una scena epica: Carmelita e Cristiano (che chiede un applauso per le gambe perfetta della conduttrice: una vera bomba sexy). “Ma non balli? Adesso ti faccio vedere io come si fa”: la d'Urso balla. Lo show è servito. Sui social questa scena diventa virale. Migliaia di like in poche ore. E spunta un giallo: la contessa De Blanck ha sognato Cristiano Malgioglio. come mai? ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Un attesissimo momento (delirante) a Domenica Live. Arriva Cristiano. Balla “jerusalema” con dei ballerini di colore che fanno salire la temperatura. Il ritmo del famoso brano conquista tutti: sembra che, subito dopo, siano arrivati i complimenti dell'autore della canzone, che stava seguendo il programma di Barbara d'. Una scena epica: Carmelita e Cristiano (che chiede un applauso per le gambe perfetta della conduttrice: una vera bomba sexy). “Ma non balli? Adesso tiiosi fa”: la d'balla. Lo show è servito. Sui social questa scena diventa virale. Migliaia di like in poche ore. E spunta un giallo: la contessa De Blanck ha sognato Cristianomai? ...

