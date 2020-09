Spero che non mi risponda solo per questo | Paolo Brosio in ospedale | il terribile dubbio di Roberto Alessi

(Di domenica 20 settembre 2020), non è entrato al Grande Fratello Vip (il reality condotto su Canale 5, ndr). Problemi di salute ha fatto sapere Alfonso Signorini. Lo chiamo. Non risponde. Mi scrive poco dopo: «Robi grazie. Tvb ... devo passare questi giorni un po' particolari ina Roma... momento non facile... ce la farò con aiuto di Dio e dei medici... Un abbraccio". Speriamo bene,che non miper obblighi contrattuali di esclusiva (sono un amico, ma pur sempre un giornalista, e di un giornale concorrente a quello di Signorini).di rivederlo al più presto nel GfVip, segno che tutto è stato risolto. Un abbraccio.

matteorenzi : In questa campagna elettorale è stato bello incontrare tanti ragazzi #millennials. Un abbraccio doppio a tutti quel… - GiovanniToti : Spero che questa strumentalizzazione del virus fra poche ore finirà e che potremo tornare a lavorare serenamente se… - LucaBizzarri : Da una parte pare giusto che un Premier sia al funerale di un povero ragazzo massacrato testimoniando la presenza d… - Ominostressato : @evilripper @repubblica Figlio di puttana. Spero che lo mandino sul lastrico. Ovviamente dopo avergli fatto abbandonare la sua azienda. - _v_itto_ : RT @gelatoalculo: ho scoperto che uno dei sintomi dle corona virus è la perdita di gusto. spero che tutti quelli che non ascoltano Louis To… -

Ultime Notizie dalla rete : Spero che

Motosprint.it

Il finale di Game of Thrones ha lasciato la maggior parte degli spettatori delusi, sia per la storia, sia per i destini dei personaggi. Di recente, Nikolaj Coster-Waldau si è espresso sulla petizione ...Philippe Coutinho, nominato MVP del Trofeo Gamper, ha parlato al termine del match contro l’Elche. Le sue parole alla tv ufficiale blaugrana. «Sono molto felice. Mi è mancato giocare in questo stadio.Fra qualche settimana dovrebbe laurearsi. Filosofia Politica a Trento con una tesi sul caos afghano. Poi, incrociando le dita, potrebbe esserci un lavoro all’Onu. Magari a Ginevra o a New York oppure ...