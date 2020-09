Roma, Cengiz Under ceduto in prestito al Leicester (Di domenica 20 settembre 2020) Cengiz Under saluta la Roma e l’Italia. Il 23enne attaccante turco è stato ceduto in prestito al Leicester City e giocherà in Premier League fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo a partire dalla stagione 2021-2022. “Tre anni fa, quando ho varcato questa soglia, ero di fronte a una grande sfida – ha spiegato il giocatore sul sito ufficiale della Roma – Durante il mio periodo qui, mi sono innamorato non solo dell’As Roma, ma anche di Roma, della cultura e della gente di questa meravigliosa citta’. Sono sinceramente grato a tutti i tifosi per l’amore e il sostegno che mi hanno donato sin dal primo istante. Dopo ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020)saluta lae l’Italia. Il 23enne attaccante turco è statoinalCity e giocherà in Premier League fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo a partire dalla stagione 2021-2022. “Tre anni fa, quando ho varcato questa soglia, ero di fronte a una grande sfida – ha spiegato il giocatore sul sito ufficiale della– Durante il mio periodo qui, mi sono innamorato non solo dell’As, ma anche di, della cultura e della gente di questa meravigliosa citta’. Sono sinceramente grato a tutti i tifosi per l’amore e il sostegno che mi hanno donato sin dal primo istante. Dopo ...

