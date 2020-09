Pirlo | «Ottimo primo tempo | siamo rimasti lucidi nei momenti decisivi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 settembre 2020) Andrea, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria. Le sue parole Andrea, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni. «È importante avere un dialogo con tutti i giocatori. Creare questo tipo di rapporto è importante in campo e fuori. Loro lo stanno facendo con me e io lo faccio con loro, speriamo che duri anche in futuro». MATCH – «Abbiamo fatto un, poi nella ripresacalati un po’ fisicamente.nei, loro sono venuti per coprire tutti i varchi e ripartire ma ...