Parma-Napoli | le formazioni ufficiali | esclusione eccellente per Gattuso

(Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTutto pronto al Tardini per, gara che apre la stagione degli azzurri in Serie A. Per questo primo match di campionatoha deciso di affidarsi alla vecchia guardia: Mertens titolare al posto del tanto atteso Osimhen. Dal primo minuto anche Koulibaly, in coppia con Manolas. Tra i pali Ospina. Di seguito le(4-3-1-2) Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Cornelius, Inglese.(4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne. L'articolo proviene da Anteprima24.it.