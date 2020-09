Milan-Bologna, Pioli in conferenza stampa: “Dobbiamo essere una squadra ambiziosa” (Di domenica 20 settembre 2020) Milan-Bologna, Pioli in conferenza stampa: “Rebic è pronto. Paquetà? Vedremo cosa dirà il mercato”. MilanO – Vigilia di Milan-Bologna per Stefano Pioli che in conferenza stampa ha presentato la sfida di San Siro: “Inizia una nuova stagione – ha sottolineato il tecnico citato da tuttomercatoweb.com – loro avranno il massimo delle motivazioni e noi non saremo da meno. Sicuramente bisogna migliorare la posizione dello scorso anno. Dobbiamo essere ambizioni e non pensare alle griglie perché in questo momento è inutile“. Formazione Un impegno che arriva dopo l’esordio di Europa League: “Abbiamo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020)in: “Rebic è pronto. Paquetà? Vedremo cosa dirà il mercato”.O – Vigilia diper Stefanoche inha presentato la sfida di San Siro: “Inizia una nuova stagione – ha sottolineato il tecnico citato da tuttomercatoweb.com – loro avranno il massimo delle motivazioni e noi non saremo da meno. Sicuramente bisogna migliorare la posizione dello scorso anno. Dobbiamoambizioni e non pensare alle griglie perché in questo momento è inutile“. Formazione Un impegno che arriva dopo l’esordio di Europa League: “Abbiamo ...

