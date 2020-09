Mandzukic pronto ad una nuova avventura: il bomber ha scelto il suo futuro (Di domenica 20 settembre 2020) Sembrava poter fare ritorno in Italia, in Serie A ovviamente. Invece, Mario Mandzukic, bomber croato ex Juventus, potrebbe iniziare una nuova avventura in Russia alla Lokomotiv Mosca. Stando alle ultime indiscrezioni, il club russo sarebbe vicinissimo a chiudere l'affare.Mandzukic ha deciso il suo futurocaption id="attachment 525567" align="alignnone" width="712" Mandzukic (getty images)/captionfuturo in Russia per Mario Mandzukic. Sembra essere questo il destino del centravanti croato. Accostato negli ultimi giorni anche ad alcuni club italiani come la Roma che è pronta a cedere Dzeko alla Juventus, il bomber avrebbe optato per una scelta ben diversa: il Lokomotiv Mosca. Per il calciatore, secondo i rumors, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 settembre 2020) Sembrava poter fare ritorno in Italia, in Serie A ovviamente. Invece, Mariocroato ex Juventus, potrebbe iniziare unain Russia alla Lokomotiv Mosca. Stando alle ultime indiscrezioni, il club russo sarebbe vicinissimo a chiudere l'affare.ha deciso il suocaption id="attachment 525567" align="alignnone" width="712"(getty images)/captionin Russia per Mario. Sembra essere questo il destino del centravanti croato. Accostato negli ultimi giorni anche ad alcuni club italiani come la Roma che è pronta a cedere Dzeko alla Juventus, ilavrebbe optato per una scelta ben diversa: il Lokomotiv Mosca. Per il calciatore, secondo i rumors, ...

