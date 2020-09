La Ong ci porta un carico di 140 immigrati? Premier Conte li coccola: ecco dove li sistema in tutta comodità (Di domenica 20 settembre 2020) Alle 16, trionfante, Oscar Camps ha annunciato su Twitter che il governo italiano aveva appena autorizzato lo sbarco dei 140 migranti ancora a bordo della nave della Ong spagnola Open Arms. Camps ne è il fondatore. Qualche minuto prima aveva scritto che i migranti erano 150. «I naufraghi», ha spiegato, «trascorreranno il periodo di quarantena sulla nave Allegra ormeggiata nel porto di Palermo». Allegra è la terza grande nave da crociera affittata da Palazzo Chigi a circa 50 mila euro al giorno. Da 48 ore, imbarcati complessivamente 278 extracomunitari in tre interventi (due in acque di ricerca e soccorso maltesi, l'altro in quelle libiche), era in rada davanti al capoluogo siculo. Giovedì, dalla nave, si erano buttati in mare in 76: soccorsi dalla capitaneria di porto, erano stati portati sulla banchina, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Alle 16, trionfante, Oscar Camps ha annunciato su Twitter che il governo italiano aveva appena autorizzato lo sbarco dei 140 migranti ancora a bordo della nave della Ong spagnola Open Arms. Camps ne è il fondatore. Qualche minuto prima aveva scritto che i migranti erano 150. «I naufraghi», ha spiegato, «trascorreranno il periodo di quarantena sulla nave Allegra ormeggiata nel porto di Palermo». Allegra è la terza grande nave da crociera affittata da Palazzo Chigi a circa 50 mila euro al giorno. Da 48 ore, imbarcati complessivamente 278 extracomunitari in tre interventi (due in acque di ricerca e soccorso maltesi, l'altro in quelle libiche), era in rada davanti al capoluogo siculo. Giovedì, dalla nave, si erano buttati in mare in 76: soccorsi dalla capitaneria di porto, erano statiti sulla banchina, ...

