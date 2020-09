Dichiarazioni post-partita di Parma-Napoli (Di domenica 20 settembre 2020) Il Napoli ha vinto per due reti a zero la prima gara del campionato di Serie A 20/21.Decisive le reti di Mertens e Insigne che hanno regalato i primi tre punti della stagione alla squadra di Gattuso. Leggi anche:Parma-Napoli 0-2: Mertens ed Insigne danno i tre punti al Napoli Per il Parma, tutto da rivedere. La squadra è all’inizio di un nuovo ciclo e ha un nuovo presidente solo da un paio di giorni. Dovrà essere brava la società nel compare giocatori che possano dare quella marcia in più alla squadra che necessita giocatori di qualità in grado di cambiare la partita. Le parole di Gattuso Gattuso dopo la vittoria, ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Abbiamo giocato bene. Nel primo tempo abbiamo palleggiato ma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 settembre 2020) Ilha vinto per due reti a zero la prima gara del campionato di Serie A 20/21.Decisive le reti di Mertens e Insigne che hanno regalato i primi tre punti della stagione alla squadra di Gattuso. Leggi anche:0-2: Mertens ed Insigne danno i tre punti alPer il, tutto da rivedere. La squadra è all’inizio di un nuovo ciclo e ha un nuovo presidente solo da un paio di giorni. Dovrà essere brava la società nel compare giocatori che possano dare quella marcia in più alla squadra che necessita giocatori di qualità in grado di cambiare la. Le parole di Gattuso Gattuso dopo la vittoria, ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Abbiamo giocato bene. Nel primo tempo abbiamo palleggiato ma ...

SkySportMotoGP : Le dichiarazioni post qualifiche di @ValeYellow46: 'Darò tutto per raccogliere punti per il Mondiale' ?? @MotoGP… - violamad79 : Mi sono messa in pari con tutte le dichiarazioni post partita. Ha fatto bene Pradè a dire che Chiesa costa + di 70… - talebanikov : @tcarapezza @saveriocamba Ho dimenticato anche dichiarazioni post partita. A me le conferenze del mio allenatore h… - periodicodaily : Fiorentina-Torino 2020: le dichiarazioni post partita #fiorentinatorino - sowmyasofia : Fiorentina-Torino 2020: le dichiarazioni post partita -