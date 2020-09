DAYDREAMER, anticipazioni puntata di sabato 26 settembre 2020 (Di domenica 20 settembre 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di sabato 26 settembre 2020 (ore 15,20 circa):Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di lunedì 21 settembre 2020Can e Sanem riescono a vivere il loro amore nel migliore dei modi, poi però Aysun e Ihsan vedono Can intento ad accompagnare di notte Sanem a casa. Da quell’istante si scatena il gossip nel quartiere e i pettegolezzi giungono all’orecchio di Mevkibe e Nihat. Questo ultimi, pur di difendere Sanem, litigano rispettivamente con Aysun e Ihsan. Sanem intende dire tutto a sua madre riguardo al suo rapporto con Can. Intanto però Aylin, che sa del rapporto fra i due giovani, riesce a fare prima di lei e dà la ... Leggi su tvsoap (Di domenica 20 settembre 2020)– Le Ali del Sogno di26(ore 15,20 circa):Leggi anche: IL SEGRETO,di lunedì 21Can e Sanem riescono a vivere il loro amore nel migliore dei modi, poi però Aysun e Ihsan vedono Can intento ad accompagnare di notte Sanem a casa. Da quell’istante si scatena il gossip nel quartiere e i pettegolezzi giungono all’orecchio di Mevkibe e Nihat. Questo ultimi, pur di difendere Sanem, litigano rispettivamente con Aysun e Ihsan. Sanem intende dire tutto a sua madre riguardo al suo rapporto con Can. Intanto però Aylin, che sa del rapporto fra i due giovani, riesce a fare prima di lei e dà la ...

