Covid-19 in Italia | calano contagi ma con -20 mila tamponi Meno morti

Sono 1.587 i nuovi casi positivi al Sars-Cov-2 in Italia nelle ultime 24 ore, ieri 1.638. Il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia segna così quota 298.156. Lo registra l'odierno bollettino del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità evidenziando 15 vittime portando il totale delle persone decedute per Covid-19 dall'inizio dell'epidemia a 35.707. Ieri i deceduti registrati erano stati 24. Le persone attualmente positive sono 44.098, con un incremento rispetto a ieri di 937. In particolare, su 44.098 attualmente positivi, 2.365 sono ricoverati in ospedale, 15 meno di ieri; aumentano invece ancora i ricoverati in terapia intensiva, sono 222, sette in più di ieri mentre 41.511 persone sono in isolamento domiciliare. I dimessi-guariti nelle ultime 24 ore sono 635.

