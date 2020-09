Colombia, ad Antioquia il VI Foro Pymes di Iila: al via i seminari preparatori (Di domenica 20 settembre 2020) Promuovere la competitività e la sostenibilità delle imprese di dimensioni più piccole, favorire l’innovazione e il trasferimento tecnologico delle PMI, incentivare la creazione di reti di aziende, facilitarne l’accesso sia al credito sia al mercato. Sono gli obiettivi principali del Forum Pymes dell’Iila (Organizzazione internazionale italo-latina americana) la cui sesta edizione è prevista ad Antioquia, in Colombia, nel 2021, presentato lo scorso 17 settembre con un evento di apertura che ha illustrato il “percorso di avvicinamento” al Forum. La preparazione di tale importante iniziativa prevede infatti seminari e conferenze dedicate alle micro, piccole e medie imprese dell’America Latina, particolarmente nei settori del turismo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 settembre 2020) Promuovere la competitività e la sostenibilità delle imprese di dimensioni più piccole, favorire l’innovazione e il trasferimento tecnologico delle PMI, incentivare la creazione di reti di aziende, facilitarne l’accesso sia al credito sia al mercato. Sono gli obiettivi principali del Forumdell’(Organizzazione internazionale italo-latina americana) la cui sesta edizione è prevista ad, in, nel 2021, presentato lo scorso 17 settembre con un evento di apertura che ha illustrato il “percorso di avvicinamento” al Forum. La preparazione di tale importante iniziativa prevede infattie conferenze dedicate alle micro, piccole e medie imprese dell’America Latina, particolarmente nei settori del turismo ...

amerigospot : RT @lamericalatina1: #Video | In Colombia il lungo conflitto politico-sociale e armato continua a fare stragi. Dopo condanna ai domiciliari… - FabrizioLorusso : RT @lamericalatina1: #Video | In Colombia il lungo conflitto politico-sociale e armato continua a fare stragi. Dopo condanna ai domiciliari… - gianpaelle : RT @lamericalatina1: #Video | In Colombia il lungo conflitto politico-sociale e armato continua a fare stragi. Dopo condanna ai domiciliari… - MSSamaca : RT @lamericalatina1: #Video | In Colombia il lungo conflitto politico-sociale e armato continua a fare stragi. Dopo condanna ai domiciliari… - lamericalatina1 : #Video | In Colombia il lungo conflitto politico-sociale e armato continua a fare stragi. Dopo condanna ai domicili… -

Ultime Notizie dalla rete : Colombia Antioquia Colombia: nuovo massacro, tre giovani uccisi a Antioquia la voce d'italia "Studierò, sarò per te la donna che speravi"

di Elide Giordani In una chiesa di Medellìn, nel dipartimento di Antioquia, in Colombia, si è svolto ieri (stanotte ora italiana) il funerale di Luca Andreoli, il cesenate di 39 anni ucciso nella sua ...

Preghiere da Cesena per il 39enne ucciso in Colombia

Trentanovenne cesenate assassinato a Medellin. Sono due le priorità in queste ore degli investigatori. Hanno tracciato u ...

Colombia: 12 persone uccise in tre attacchi armati nelle ultime 24 ore

Bogotà, 08 set 11:50 - (Agenzia Nova) - Almeno 12 persone sono state uccise in tre diversi agguati registrati in Colombia nelle ultime 24 ore. I raid, riferisce il quotidiano “El Espectador”, si sono ...

di Elide Giordani In una chiesa di Medellìn, nel dipartimento di Antioquia, in Colombia, si è svolto ieri (stanotte ora italiana) il funerale di Luca Andreoli, il cesenate di 39 anni ucciso nella sua ...Trentanovenne cesenate assassinato a Medellin. Sono due le priorità in queste ore degli investigatori. Hanno tracciato u ...Bogotà, 08 set 11:50 - (Agenzia Nova) - Almeno 12 persone sono state uccise in tre diversi agguati registrati in Colombia nelle ultime 24 ore. I raid, riferisce il quotidiano “El Espectador”, si sono ...