Auto contro pilone della sopraelevata | ferita una donna

SkyTG24 : #Napoli, 11enne finisce contro auto: si indaga su ultima sfida social - BeliceIt : Trapani, si schiantano contro un’auto parcheggiata e si ribaltano. 4 giovani in ospedale. Il video - Ansa_Fvg : Incidenti stradali: auto contro moto, un morto in Carnia. Lo scontro è avvenuto a Forni Avoltri, grave moglie centa… - ottopagine : Undicenne finisce contro auto in corsa: ultima moda social? #SanGiorgioaCremano - messveneto : Auto con quattro ragazzi friulani esce di strada e va a sbattere contro un palo -

Ultime Notizie dalla rete : Auto contro

UdineToday

Il poliziotto della Squadra Volante ha riportato lesioni guaribili in una settimana. L'uomo è stato ricoverato in psichiatria. La Spezia - Nella serata di venerdì il personale della Squadra Volante de ...(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 20 SET - Un ragazzino di 11 anni è finito in ospedale con frattura scomposta a tibia e perone dopo un impatto contro un'auto a San Giorgio a Cremano (Napoli).(ANSA) - FORNI AVOLTRI, 20 SET - Un motociclista, di 75 anni, di nazionalità straniera, è morto in un incidente stradale avvenuto attorno alle 12 a Forni Avoltri (Udine). Per cause in corso di accerta ...