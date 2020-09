Verona-Roma 0-0: pali di Tameze, Dimarco e Spinazzola (Di sabato 19 settembre 2020) Difficile avere certezze alla prima di campionato. Eppure lo 0-0 del Bentegodi con cui Verona e Roma iniziano la stagione lancia alcuni segnali molto chiari. Il Verona, oggettivamente più debole della ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 settembre 2020) Difficile avere certezze alla prima di campionato. Eppure lo 0-0 del Bentegodi con cuiiniziano la stagione lancia alcuni segnali molto chiari. Il, oggettivamente più debole della ...

