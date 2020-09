Un’asta senza microfono

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 19 settembre 2020) Da ottobre si vedrà. Si toccheranno con mano davvero le conseguenze di uno scenario inedito, potenzialmente devastante per il mondo della musica e per la circuitazione concertistica. Fino a maggio eravamo tutti blindati, atterriti dalla pandemia, i musicisti erano chiusi in casa, come il resto d’Italia, e questa condizione (pur con le rilevanti differenze, sia all’interno della categoria che rispetto alle altre) ha un po’ cementato il periodo come fosse una bolla, una pausa (tremenda), uno stop comunitario e condiviso. In … Continua L'articolo Un’astaproviene da il manifesto.