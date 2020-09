UeD | la bomba è servita | la nuova coppia lascia il programma tra lo stupore di tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 settembre 2020) Nella giornata di ieri, venerdì 18 settembre, ha avuto luogo la registrazione di unapuntata di ‘Uomini e Donne’. Ed ecco che è arrivata una notizia che se confermata sarebbe davvero suggestiva. A lanciare laè ‘Il Vicolo delle News’, che ha annunciato l’addio alda parte di una. Alla base di questa decisione non ci sarebbero affatto motivazioni negative, bensì l’amore. Infatti, due protagonisti del Trono Over avrebbero capito di avere l’alchimia giusta. Stiamo parlando di Stefania ed Alessandro, che avrebbero comunicato alla padrona di casa la volontà di uscire dalla trasmissione per iniziare una relazione sentimentale. L’obiettivo è stato dunque centrato e non c’ più bisogno di restare ...