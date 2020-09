Schwartzman-Shapovalov in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Internazionali d’Italia 2020 (Di sabato 19 settembre 2020) Diego Schwartzman e Denis Shapovalov si sfidano in occasione della semifinale degli Internazionali BNL d’Italia 2020. L’argentino ha sorpreso Nadal per la prima volta in carriera, chiudendo un match perfetto. Per il canadese invece vittoria in tre set su Grigor Dimitrov ai quarti di finale. La sfida, nella giornata di domenica 20 settembre, è in programma non prima delle ore 19:00 sul Centrale. La copertura televisiva del torneo maschile è affidata a Sky Sport con la diretta streaming disponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti durante le fasi finali del torneo di Roma. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Diegoe Denissi sfidano in occasione delladegliBNL d’Italia. L’argentino ha sorpreso Nadal per la prima volta in carriera, chiudendo un match perfetto. Per il canadese invece vittoria in tre set su Grigor Dimitrov ai quarti di finale. La sfida, nella giornata di domenica 20 settembre, è in programma non prima delle ore 19:00 sul Centrale. La copertura televisiva del torneo maschile è affia Sky Sport con ladisponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti durante le fasi finali del torneo di Roma.

paoloangeloRF : Wow #Schwartzman batte #Nadal 6-2 7-5”Eccezionale lezione di tattica di volontà di strategia di gambe, in semifinal… - melomonaco86 : #Nadal ha perso contro uno strepitoso tennista di cui non so scrivere il cognome #Schwartzman... che incontrerà dom… - alessio_morra : Se proprio doveva perdere #Nadal a #Roma sono contento che abbia perso con #Schwartzman giocatore che mi piace un s… - Barbaga3Gaetano : RT @paoloangeloRF: #IBI20 #Shapovalov vince in tre set contro #Dimitrov e domani in semifinale avrà #Nadal o #Schwartzman (@Barbaga3Gaetano… - paoloangeloRF : #IBI20 #Shapovalov vince in tre set contro #Dimitrov e domani in semifinale avrà #Nadal o #Schwartzman (@Barbaga3Gaetano ) -