Regionali 2020 | la corsa a Palazzo Santa Lucia

(Di sabato 19 settembre 2020) Vincenzo DE LUCA % Stefano CALDORO % Valeria CIARAMBINO % Sergio ANGRISANO % Giuliano GRANATO % Luca SALTALAMACCHIA % Giuseppe CIRILLO % Sette candidati per una poltrona: occhi puntati su De Luca e Caldoro.Chi conquisterà? Ecco i profili dei candidati alla presidenza della Regione Campania: il Movimento 5 Stelle ci riprova con Valeria Ciarambino Elettori chiamati al voto, domani e dopodomani per il rinnovo del consiglio. I nomi in lizza per conquistare la presidenza di...

. I principali candidati e i risultati della tornata elettorale. Italiani al voto anche per le elezioni regionali 2020 che decidono le sorti politiche di sei regioni italiane, più la Valle d’Aosta, do ...Questa mattina, davanti alla Prefettura di Oristano, una rappresentanza di 40 persone ha tenuto un'iniziativa di protesta per chiedere all'assessorato regionale della Sanità "il rispetto della ...Consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020: alle 12 nelle 112 sezioni del Comune di Vicenza risulta aver votato il 15,05% degli elettori per le Elezioni regionali del Veneto e il 16,25% per i ...