Palermo | Musumeci dichiara zona rossa la struttura della Missione Speranza e Carità

(Di sabato 19 settembre 2020) Allarme covid a. A destare forte allarme, dopo i contagi accertati, è lae carità fondata da Biagio Conte. Che ospita circa 700 senzatetto e immigrati.laIl governatore Nellohato il centro. Per contrastare la diffusione del coronavirus e spegnere il focolaio in atto. Lo stabilisce un’ordinanza ad hoc dopo i 37 casi di positività accertati fra gli ospiti del centro. La decisione è stata adottata al termine di un vertice con l’assessore alla Salute Ruggero Razza e ...

È già in corso, alle Aziende sanitarie siciliane, la distribuzione del primo carico di 750mila tamponi rapidi acquistati direttamente dalla Regione Siciliana per un'ulteriore attività di ricerca del v ...A Palermo il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha deciso di reintegrare le zone rosse. Con un’ordinanza firmata in Regione, dalla giornata di sabato 19 settembre le strutture e i centri sanitar ...Sale a 37 il numero degli ospiti della Missione Speranza e Carità, positivi al Coronavirus 37. Il cancello della comunità, che si trova in via Decollati a Palermo è presidiato dalla polizia. I medici ...