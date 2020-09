Palamara espulso dall'  Anm   Rispetto la decisione | ma non ho mai venduto la mia  funzione

(Di sabato 19 settembre 2020) AGI - Il suo ricorso è stato vano, così come le parole di autodifesa che stamane ha rivolto all'assemblea: "Non ho maila mia funzione, sono stato travolto ma non mi sento moralmente indegno". Luca Palamara è definitivamente fuori dell'Anm, l'associazione che ha guidato dal 2008 al 2012: è la prima volta, nella storia del sindacato delle toghe, che un magistrato che ne è stato presidente viene espulso. L'assemblea dell'Anm convocata oggi - con, al primo punto proprio il ricorso del pm di Roma (sospeso da oltre un anno a seguito dell'inchiesta di Perugia che lo vede coinvolto per il reato di corruzione) contro la sua espulsione deliberata dal direttivo nello scorso giugno - ha preso una posizione netta, con la pressoché totalità dei voti (111 su 113, espressi con modalità segreta) a favore della massima ...

La conferma è arrivata nel pomeriggio di sabato. Luca Palamara è stato definitivamente espulso dall'Associazione nazionale magistrati per gravi violazioni del codice etico. L'assemblea generale degli ...Diventa definitiva l’espulsione per gravi violazioni del codice etico di Luca Palamara dall’Associazione nazionale magistrati, di cui è stato presidente negli anni dello scontro più duro con il govern ...AGI - Il suo ricorso è stato vano, così come le parole di autodifesa che stamane ha rivolto all'assemblea: "Non ho mai venduto la mia funzione, sono stato travolto ma non mi sento moralmente indegno".