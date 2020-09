Lo stupro di Orte non è ancora accertato | tranne per certi titolisti

Leggi su bufale

(Di sabato 19 settembre 2020) I nostri lettori ci segnalano un articolo che riporta il caso dellodi, dove una donna di 35 anni sarebbe stata sequestrata e tenuta prigioniera da un immigrato ghanese che avrebbe abusato di lei per ore. La notizia è riporta da Etruria News. L’uomo si sarebbe introdotto in casa della vittima per poi abusare di lei ripetutamente. Ad accorgersi dell’orrore sarebbe stata la mamma della donna, in possesso delle chiavi dell’appartamento. La madre si sarebbe recata in casa della figlia, preoccupata per non avere sue notizie. Una volta entrata nell’appartamento avrebbe trovato la figlia nuda, sdraiata sul pavimento, con il suo aggressore seduto in tavola a mangiare. Poco dopo la madre avrebbe chiamato la polizia. “A quanto pare” Dopo la chiamata alle forze dell’ordine sul posto si ...