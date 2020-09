LIVE – Lazio-Benevento 0-0, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di sabato 19 settembre 2020) Alle 18:00 di sabato 19 settembre la Lazio sfiderà il Benevento nel corso dell’amichevole precampionato che permetterà alle due squadre di scendere in campo per mettere benzina nelle gambe in vista dell’esordio in campionato fissato per entrambe il 30 settembre. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. FORMAZIONI UFFICIALI Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi Radu; Lazzari, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Parolo, Lukaku; Correa, Immobile Benevento: Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Schiattarella, Dabo, Ionita; Insigne, Moncini, Caprari AGGIORNA LA DIRETTA Lazio-Benevento 0-0 1′- Tutto pronto allo Stadio ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Alle 18:00 di sabato 19 settembre lasfiderà ilnel corso dell’precampionato che permetterà alle due squadre di scendere in campo per mettere benzina nelle gambe in vista dell’esordio in campionato fissato per entrambe il 30 settembre. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. FORMAZIONI UFFICIALI: Strakosha; Patric, Acerbi Radu; Lazzari, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Parolo, Lukaku; Correa, Immobile: Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Schiattarella, Dabo, Ionita; Insigne, Moncini, Caprari AGGIORNA LA0-0 1′- Tutto pronto allo Stadio ...

LALAZIOMIA : Amichevole, Lazio-Benevento 0-0 - pasqualinipatri : Amichevole, Lazio-Benevento: Segui il LIVE - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sicilia e del #Lazio #Coronavirus #Covid_19 - infoitsport : Calciomercato LIVE - Idea Callejon per la Lazio. Roma-United, c'è un caso Smalling? Jota al Liverpool - ilcirotano : LIVE - Barça, Suarez ancora non convocato: la cessione si avvicina? Idea Callejon per la Lazio - -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Lazio LIVE - Lazio-Benevento 0-0 al 1', amichevole 2020 (DIRETTA) Sportface.it LIVE Lazio 0 – 0 Benevento – Pippo sfida Simone nella sfida inzaghiana

Lazio News 24 – Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 – PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l.

Sky Sport Serie A 1a Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto Telecronisti

Sabato 19 settembre, torna su Sky Sport la Serie A, in campo per la prima giornata del campionato 2020/2021. Sky trasmetterà 7 partite su 10 per ogni turno di Serie A, anche in streaming su NOW TV, pe ...

Lazio Benevento: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio Olimpico, l’ultima amichevole del pre season tra Lazio e Benevento: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Benevento si affrontano per un’ami ...

Lazio News 24 – Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 – PI 11028660014 Editore e proprietario: Sportreview s.r.l.Sabato 19 settembre, torna su Sky Sport la Serie A, in campo per la prima giornata del campionato 2020/2021. Sky trasmetterà 7 partite su 10 per ogni turno di Serie A, anche in streaming su NOW TV, pe ...Allo Stadio Olimpico, l’ultima amichevole del pre season tra Lazio e Benevento: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Benevento si affrontano per un’ami ...