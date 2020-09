Insalata russa richiamata dai negozi: possibile presenza di allergeni non dichiarati (Di sabato 19 settembre 2020) A ordinare il richiamo di un lotto di Insalata russa 100% vegetale, marca Roscio, sarebbe stato il ministero della Salute. Al centro del provvedimento, la possibile presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. L’avviso arriva attraverso il portale del ministero dedicato agli avvisi di sicurezza. Al centro del richiamo, un lotto di Insalata russa 100% … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 settembre 2020) A ordinare il richiamo di un lotto di100% vegetale, marca Roscio, sarebbe stato il ministero della Salute. Al centro del provvedimento, ladinonin etichetta. L’avviso arriva attraverso il portale del ministero dedicato agli avvisi di sicurezza. Al centro del richiamo, un lotto di100% … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

