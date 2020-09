napolista : Gazzetta: riapertura stadi, il governo convoca le Regioni Oggi pomeriggio incontro tra i governatori e i ministri S… - sportli26181512 : Dal Pino alza la voce: “Nessun dialogo col ministero, il #calcio merita rispetto”: Dal Pino alza la voce: “Nessun d… - Step_Anto_Inter : EDICOLA GDS – “Serie A ti amo”. Oggi riparte il campionato. Riapertura stadi: oggi l’Inter fa le prove La prima pag… - OdeonZ__ : De Siervo: 'Riapertura stadi? Che caos. Vogliamo chiarezza'. Oggi riunione di Lega - bianca_caimi : RT @fcin1908it: EDICOLA GDS - 'Serie A ti amo'. Oggi riparte il campionato. Riapertura stadi: oggi l'Inter fa le prove - -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta riapertura

La Gazzetta dello Sport

A breve ci potrebbero essere delle novità importanti sulla riapertura degli stadio fino a 1000 persone, ovviamente con distanziamento e mascherine. Si aspetta che il Governo dia il via libera a questa ...Un post di servizio. Per un annuncio atteso: momento fondamentale di un’altra ripartenza in epoca di pandemia da coronavirus. Impianti sportivi aperti al pubblico in misura non superiore a 1000 spetta ...Grazie a un progetto ideato dai tecnici del Teatro e certificato da una società specializzata si potrà tornare in sicurezza agli spettacoli al chiuso Grazie a un progetto originale studiato in queste ...