De Magistris: “Il sangue di San Gennaro è la vita eterna di Napoli” (Di sabato 19 settembre 2020) NAPOLI – “San Gennaro ha fatto il miracolo, il sangue si e’ sciolto, il sangue di San Gennaro e’ la vita eterna di Napoli”. Con un post su Facebook il sindaco di Napoli ha cosi’ salutato l’avvenuto prodigio della liquefazione del sangue del patrono della citta’. Alle 10:02 il Cardinale Crescenzio Sepe ha comunicato il ‘miracolo’ avendo riscontrato che il sangue era gia’ sciolto quando l’ampolla che lo contiene e’ stata estratta dalla teca. Leggi su dire (Di sabato 19 settembre 2020) NAPOLI – “San Gennaro ha fatto il miracolo, il sangue si e’ sciolto, il sangue di San Gennaro e’ la vita eterna di Napoli”. Con un post su Facebook il sindaco di Napoli ha cosi’ salutato l’avvenuto prodigio della liquefazione del sangue del patrono della citta’. Alle 10:02 il Cardinale Crescenzio Sepe ha comunicato il ‘miracolo’ avendo riscontrato che il sangue era gia’ sciolto quando l’ampolla che lo contiene e’ stata estratta dalla teca.

gennaromigliore : De Magistris, in soccorso dell’amico Caldoro, attacca delirante il presidente De Luca sulla scuola. Assurdo. Cosa f… - LegaSalvini : #SALVINI A NAPOLI: NON VI MERITATE DE LUCA E DE MAGISTRIS ??Il 20 e 21 settembre vota Lega???? - rubio_chef : Mai dimenticare il menestrello della mafia sionista, mai far passare sottobanco le innumerevoli menzogne e storture… - infoitinterno : San Gennaro, de Magistris applaude il miracolo: «Ma è triste il Duomo vuoto» - Notiziedi_it : Miracolo di San Gennaro, de Magistris: “E’ il mio ultimo miracolo da sindaco” -