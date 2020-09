Coronavirus, Pregliasco: “Andate a votare in tranquillità” (Di sabato 19 settembre 2020) In riferimento all’epidemia di Coronavirus, in Italia si registra “un andamento ondulante, purtroppo atteso, della malattia. Si continua a evidenziare una buona capacità di individuare i focolai. Sicuramente, però, l’aumento dell’età media” dei nuovi contagiati si traduce in “un numero maggiore di persone colpite che presentano un rischio più alto di andare incontro a complicanze gravi o potenzialmente mortali“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute il virologo dell’università degli Studi Fabrizio Pregliasco. Secondo l’esperto, si tratta di “un momento di stress-test e di attesa di quello che sarà l’autunno e poi l’inverno“. “E’ chiaro che bisogna procedere a passi limitati in modo tale da poterci garantire una ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) In riferimento all’epidemia di, in Italia si registra “un andamento ondulante, purtroppo atteso, della malattia. Si continua a evidenziare una buona capacità di individuare i focolai. Sicuramente, però, l’aumento dell’età media” dei nuovi contagiati si traduce in “un numero maggiore di persone colpite che presentano un rischio più alto di andare incontro a complicanze gravi o potenzialmente mortali“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute il virologo dell’università degli Studi Fabrizio. Secondo l’esperto, si tratta di “un momento di stress-test e di attesa di quello che sarà l’autunno e poi l’inverno“. “E’ chiaro che bisogna procedere a passi limitati in modo tale da poterci garantire una ...

