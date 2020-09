Coronavirus, la Germania torna ai numeri di aprile. Nel Regno Unito Jonhson valuta nuove restrizioni. A Madrid 37 distretti in lockdown da lunedì (Di sabato 19 settembre 2020) Lo spetto di un nuovo lockdown incombe sull‘Europa. Nell’ultima settimana i casi di Coronavirus sono cresciuti esponenzialmente in praticamente tutti i Paesi del Vecchio Continente e la tanto temuta “seconda ondata” del virus sembra essere imminente oltre che, come ha rilevato il premier britannico Boris Johnson, inevitabile. Le ultime conferme arrivano dalla Germania, dove nelle ultime ore sono stati registrati quasi 2300 nuovi casi, come non accadeva da aprile; o dalla Francia, dove i contagi e i decessi (balzati a 13.215 e 123, record di questa fase) sono tripli rispetto al Regno di Elisabetta; o ancora dalla Spagna, costretta ad annunciare un nuovo giro di vite persino nella capitale Madrid, che si prepara a un nuovo lockdown. Non va meglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Lo spetto di un nuovoincombe sull‘Europa. Nell’ultima settimana i casi disono cresciuti esponenzialmente in praticamente tutti i Paesi del Vecchio Continente e la tanto temuta “seconda ondata” del virus sembra essere imminente oltre che, come ha rilevato il premier britannico Boris Johnson, inevitabile. Le ultime conferme arrivano dalla, dove nelle ultime ore sono stati registrati quasi 2300 nuovi casi, come non accadeva da; o dalla Francia, dove i contagi e i decessi (balzati a 13.215 e 123, record di questa fase) sono tripli rispetto aldi Elisabetta; o ancora dalla Spagna, costretta ad annunciare un nuovo giro di vite persino nella capitale, che si prepara a un nuovo. Non va meglio ...

