Carlo Fruttero, un romanziere molto ispirato (Di sabato 19 settembre 2020) Carlo Fruttero, credits: webCarlo Fruttero è stato uno scrittore italiano. Era nato a Torino il 19 settembre del 1926. Nel 1947 Carlo Fruttero si trasferì in Francia, dove fece molti mestieri ma soprattutto iniziò a tradurre per Giulio Einaudi. Carlo Fruttero e il prolifico incontro con Franco Lucentini Nel 1952 avvenne il suo incontro prolifico con un altro scrittore, Franco Lucentini. Assai numerose furono infatti le loro collaborazioni nell’ambito del giornalismo, delle traduzioni e della stesura di romanzi, specie quelli appartenenti al genere poliziesco, quali La donna della domenica (1972), A che punto è la notte (1979), Il palio delle contrade morte (1983) L’amante senza fissa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 settembre 2020), credits: webè stato uno scrittore italiano. Era nato a Torino il 19 settembre del 1926. Nel 1947si trasferì in Francia, dove fece molti mestieri ma soprattutto iniziò a tradurre per Giulio Einaudi.e il prolifico incontro con Franco Lucentini Nel 1952 avvenne il suo incontro prolifico con un altro scrittore, Franco Lucentini. Assai numerose furono infatti le loro collaborazioni nell’ambito del giornalismo, delle traduzioni e della stesura di romanzi, specie quelli appartenenti al genere poliziesco, quali La donna della domenica (1972), A che punto è la notte (1979), Il palio delle contrade morte (1983) L’amante senza fissa ...

