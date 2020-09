Calciomercato Juventus, nuova soluzione per De Sciglio (Di sabato 19 settembre 2020) La soluzione sarebbe sempre più vicina per il caso De Sciglio. La Juventus avrebbe infatti tra le mani una patata bollente, ovvero la gestione del terzino destro italiano. Fortemente voluto da Allegri, già dallo scorso anno il laterale ex Milan ha visto pochissimo il campo. Tra prestazioni altalenanti ed una serie interminabile di problemi atletici, la valutazione del ragazzo sarebbe crollata drasticamente. Proprio per questo l’azzurro sarebbe stato inserito da tempo nella lista dei partenti. Tra i tanti esuberi comparirebbe infatti anche il suo nome, con Paratici che sarebbe già a lavoro, al fine di rendere appetibile l’esperienza accumulata da ragazzo nonostante non sia ancora anagraficamente sul viale del tramonto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, clamoroso ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 19 settembre 2020) Lasarebbe sempre più vicina per il caso De. Laavrebbe infatti tra le mani una patata bollente, ovvero la gestione del terzino destro italiano. Fortemente voluto da Allegri, già dallo scorso anno il laterale ex Milan ha visto pochissimo il campo. Tra prestazioni altalenanti ed una serie interminabile di problemi atletici, la valutazione del ragazzo sarebbe crollata drasticamente. Proprio per questo l’azzurro sarebbe stato inserito da tempo nella lista dei partenti. Tra i tanti esuberi comparirebbe infatti anche il suo nome, con Paratici che sarebbe già a lavoro, al fine di rendere appetibile l’esperienza accumulata da ragazzo nonostante non sia ancora anagraficamente sul viale del tramonto. LEGGI ANCHE:, clamoroso ...

DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - SkySport : Juventus, ufficiale la risoluzione con Higuain: minusvalenza da 18.3 milioni di euro - DiMarzio : #Suarez in #Italia per l'esame di italiano: le immagini - misorecordsuk : Calciomercato, Suarez non convocato dal Barcellona #Juve #Juventus - calciomercatoit : ??La #Juvenrus conferma la lesione muscolare per #AlexSandro: i tempi?? -