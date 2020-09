Bonafede e i 5 stelle siano coerenti e intervengano sull'arresto in carcere della portavoce no tav Lauriola (Di sabato 19 settembre 2020) Pochi giorni fa a Torino è stata arrestata e reclusa in carcere la portavoce No Tav Dana Lauriola, dovrà scontare una condanna definitiva a 2 anni per una protesta del marzo 2012. Il reato: avere occupato il casello autostradale di Avigliana (To) facendo passare gli automobilisti senza pagare il pedaggio.Indipendentemente dalle idee che Lauriola esprime, e che non condivido, e dai modi utilizzati da molti di loro che hanno visto, troppo spesso, primeggiare la violenza contro le forze dell’Ordine e addirittura anche solamente contro chi la pensava diversamente da loro, nel caso specifico mi chiedo e chiedo: è accettabile che le venga riservato un trattamento diverso da qualunque altro accusato e condannato?Davvero per una condanna a 2 anni per un reato come quello commesso da ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 settembre 2020) Pochi giorni fa a Torino è stata arrestata e reclusa inlaNo Tav Dana, dovrà scontare una condanna definitiva a 2 anni per una protesta del marzo 2012. Il reato: avere occupato il casello autostradale di Avigliana (To) facendo passare gli automobilisti senza pagare il pedaggio.Indipendentemente dalle idee cheesprime, e che non condivido, e dai modi utilizzati da molti di loro che hanno visto, troppo spesso, primeggiare la violenza contro le forze dell’Ordine e addirittura anche solamente contro chi la pensava diversamente da loro, nel caso specifico mi chiedo e chiedo: è accettabile che le venga riservato un trattamento diverso da qualunque altro accusato e condannato?Davvero per una condanna a 2 anni per un reato come quello commesso da ...

donatellabc : RT @HuffPostItalia: Bonafede e i 5 stelle siano coerenti e intervengano sull'arresto in carcere della portavoce no tav Lauriola https://t.c… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Bonafede e i 5 stelle siano coerenti e intervengano sull'arresto in carcere della portavoce no tav Lauriola https://t.c… - HuffPostItalia : Bonafede e i 5 stelle siano coerenti e intervengano sull'arresto in carcere della portavoce no tav Lauriola - Linda72393692 : RT @stefano96762286: NOI ITALIANI LIBERI VOTIAMO SENZA PAURA UN BEL NO NO NO CONTRO LA VECCHIA CASTA DELLA SINISTRA RENZI ZINGARETTI E CONT… - stefano96762286 : NOI ITALIANI LIBERI VOTIAMO SENZA PAURA UN BEL NO NO NO CONTRO LA VECCHIA CASTA DELLA SINISTRA RENZI ZINGARETTI E C… -