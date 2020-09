WWE 2K BATTLEGROUNDS disponibile da oggi (Di venerdì 18 settembre 2020) E’il momento per i giocatori di qualsiasi livello di allacciarsi gliscarponi e salire sul ring: WWE® 2K BATTLEGROUNDS è arrivato! Sviluppato da Saber Interactive è disponibile per PlayStation®4, Xbox One, PC e Nintendo Switch™. WWE 2K BATTLEGROUNDS presenta un’azione veloce, un assortimento di power-up, mosse speciali,oggetti da mischia non convenzionali e ambienti interattivi per portare la partita al livello successivo. I giocatori possono affrontare le sfide da soli, competere con amici e familiari sul divano o online in modalità multiplayer cooperativa e competitiva. “Siamo entusiasti di aggiungere WWE 2K BATTLEGROUNDS al crescente portafoglio di proprietà sportive e WWE su licenza di 2K, offrendo ai giocatori un altro modo per godersi l’azione ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 18 settembre 2020) E’il momento per i giocatori di qualsiasi livello di allacciarsi gliscarponi e salire sul ring: WWE® 2Kè arrivato! Sviluppato da Saber Interactive èper PlayStation®4, Xbox One, PC e Nintendo Switch™. WWE 2Kpresenta un’azione veloce, un assortimento di power-up, mosse speciali,oggetti da mischia non convenzionali e ambienti interattivi per portare la partita al livello successivo. I giocatori possono affrontare le sfide da soli, competere con amici e familiari sul divano o online in modalità multiplayer cooperativa e competitiva. “Siamo entusiasti di aggiungere WWE 2Kal crescente portafoglio di proprietà sportive e WWE su licenza di 2K, offrendo ai giocatori un altro modo per godersi l’azione ...

Xbox Game Pass Showcase annunciato per il 17 settembre

Dopo aver annunciato l'arrivo dei Giochi via Cloud e delle novità Xbox Game Pass della seconda metà di settembre, Microsoft svela uno Showcase Xbox Game Pass in programma per questa settimana. Nello s ...

WWE 2K Battlegrounds è dannatamente divertente, ed è anche un gioco completamente nuovo (anteprima)

Grazie a 2K Games abbiamo avuto l’opportunità di mettere le mani su una versione di prova di WWE 2K BATTLEGROUNDS, il nuovo gioco dedicato all’incredibile universo del wrestling. Come già accennato ne ...

