Virginia Raggi: "Entro Natale approveremo provvedimento per costruire lo stadio della Roma (Di venerdì 18 settembre 2020) “Il dibattito è stato molto semplice, il Pd non vuole lo stadio, io credo invece che sia giusto portarlo avanti perché ho fatto fare degli accertamenti e dei controlli su tutti gli atti amministrativi e non ci sono irregolarità. Il provvedimento va avanti. Arriverà Entro Natale in aula e lì verrà approvato”.Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in merito alle polemiche di ieri sullo stadio della Roma scaturite dai dubbi del capogruppo capitolino dem Giulio Pelonzi, a margine di una iniziativa alla stadio Paolo Rosi. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) “Il dibattito è stato molto semplice, il Pd non vuole lo, io credo invece che sia giusto portarlo avanti perché ho fatto fare degli accertamenti e dei controlli su tutti gli atti amministrativi e non ci sono irregolarità. Ilva avanti. Arriveràin aula e lì verrà approvato”.Lo ha detto la sindaca diin merito alle polemiche di ieri sulloscaturite dai dubbi del capogruppo capitolino dem Giulio Pelonzi, a margine di una iniziativa allaPaolo Rosi.

