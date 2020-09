Violenza sessuale in ospedale, sospeso medico del Pascale di Napoli: «Io nel mirino di due donne ma a stento ricordo una paziente» (Di venerdì 18 settembre 2020) Risponde al telefono quando è appena uscito dallo studio del suo avvocato Raffaele Tortoriello, 60 anni, chirurgo, senologo, dirigente medico del Pascale.Dottore che cosa è... Leggi su ilmattino (Di venerdì 18 settembre 2020) Risponde al telefono quando è appena uscito dallo studio del suo avvocato Raffaele Tortoriello, 60 anni, chirurgo, senologo, dirigentedel.Dottore che cosa è...

Agenzia_Ansa : Pena ridotta a 5 anni allo stupratore 'lei troppo disinvolta'. Ha costretto la moglie a subire violenza sessuale, e… - Open_gol : Per i giudici l'uomo era un tipo «mite» e ormai «esasperato dalla condotta troppo disinvolta della donna» - AMorelliMilano : VIOLENZA CHOC! Marocchino 17enne irrompe in casa sua per rapinarla. Poi l’aggressione e la #violenza sessuale. La d… - autocostruttore : Violenza sessuale a Napoli: arrestato africano nella metropolitana di piazza Bovio. De Magistris vuole andarli a pr… - DracarysInferno : @beautiifulpeach Non so cosa gli passi per la testa ma mi fanno veramente schifo quelli che si comportano così. Non… -