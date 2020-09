Via libera a mille spettatori per tutte le competizioni all'aperto (Di venerdì 18 settembre 2020) AGI - "Finalmente, già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis, potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all'aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere: un primo, ma significativo passo verso il ritorno, speriamo presto, alla normalità nello sport". Lo annuncia il ministro per le Politiche giovanile e lo sport, Vincenzo Spadafora commentando la decisione del CTS presa a seguito della riunione di martedì 15 settembre nella quale è stato audito il Capo Dipartimento per lo Sport. "Auspico il più rapido compimento di tutte le azioni necessarie per ... Leggi su agi (Di venerdì 18 settembre 2020) AGI - "Finalmente, già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis, potranno assisterelesportive che si terranno all'e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere: un primo, ma significativo passo verso il ritorno, speriamo presto, alla normalità nello sport". Lo annuncia il ministro per le Politiche giovanile e lo sport, Vincenzo Spadafora commentando la decisione del CTS presa a seguito della riunione di martedì 15 settembre nella quale è stato audito il Capo Dipartimento per lo Sport. "Auspico il più rapido compimento dile azioni necessarie per ...

Da oggi, accanto agli innumerevoli studi che si stanno svolgendo in tutto il mondo per trovare un farmaco e un vaccino che sia efficace contro il coronavirus, ci saranno anche i test su prodotti della ...

Referendum sul taglio dei parlamentari: i risultati definitivi

quando la Camera con 553 voti favorevoli e 14 contrari ha dato il via libera alla legge, la riforma prevede un taglio dei parlamentari dagli attuali 945 a 600. I componenti elettivi di Camera e Senato ...

Como: Piazza Cavour di nuovo al buio

Sabato sera ennesimo ko dell’impianto. Comune, 600mila euro per il riscatto di 9mila lampioni, ma serve prima il via libera del consiglio comunale Ci risiamo. Il salotto di Como, piazza Cavour, torna ...

