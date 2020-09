Strage di Viareggio, il 2 dicembre udienza in Cassazione (Di venerdì 18 settembre 2020) Strage di Viareggio, la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la condanna a sette anni per Mauro Moretti. Il 2 dicembre udienza in Cassazione. La Corte di Cassazione ha fissato al prossimo 2 dicembre 2020 la data dell’udienza per quanto riguarda la Strage di Viareggio. L’ultimo atto fino a questo momento era andato in scena in Appello. Nessuno sconto dalla Corte d’Appello di Firenze. I giudici di secondo grado avevano confermato la condanna a 7 anni per l’ex amministratore delegato di FS e RSI, Mauro Moretti, il principale imputato per la Strage di Viareggio. Strage di Viareggio, il caso finisce in ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020)di, la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la condanna a sette anni per Mauro Moretti. Il 2in. La Corte diha fissato al prossimo 22020 la data dell’per quanto riguarda ladi. L’ultimo atto fino a questo momento era andato in scena in Appello. Nessuno sconto dalla Corte d’Appello di Firenze. I giudici di secondo grado avevano confermato la condanna a 7 anni per l’ex amministratore delegato di FS e RSI, Mauro Moretti, il principale imputato per ladidi, il caso finisce in ...

