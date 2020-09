cilentonotizie : SCUOLA, A CAPACCIO PAESTUM APERTURA POSTICIPATA AL 28 SETTEMBRE - @cilentonotizie - InfoCilentoWeb : #Capaccio Paestum: posticipato il ritorno a scuola #CapaccioNotizie #CapaccioPaestum -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Capaccio

Salernonotizie.it

Dopo la decisione, nel Cilento, di posticipare l’apertura delle scuole nei comuni di Caselle in Pittari ed Ascea anche il sindaco del Comune di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, sulla base della richi ...Con Ordinanza n. 273 del 18 settembre 2020, il sindaco del Comune di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, sulla base della richiesta avanzata dai dirigenti scolastici, dispone il posticipo dell’inizio de ...Il 24 settembre, data in cui gli studenti della Campania torneranno in classe, è ormai alle porte. La Provincia di Salerno, a valere sui fondi assegnati dal Ministero dell’Istruzione, ha avviato numer ...