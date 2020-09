SBK | Mercado infortunato ed unfit | al suo posto Lorenzo Zanetti

(Di venerdì 18 settembre 2020) Per Leandroè arrivato un nuovo infortunio, purtroppo. Il pilota argentino è caduto durante il primo turno di prove libere del mattino e, ruzzolando nella ghiaia, si è rotto parti della mano ...

Motosprint.it

Per Leandro Mercado è arrivato un nuovo infortunio, purtroppo. Il pilota argentino è caduto durante il primo turno di prove libere del mattino e, ruzzolando nella ghiaia, si è rotto parti della mano d ...Tutte e cinque le Case dimostrano di avere un gran passo sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Il turco è il più veloce in assoluto. La giornata che inaugura il Round Acerbis di Catalogna nel Campionato ...La pioggia ha disturbato non poco il secondo turno di prove libere che si è appena concluso sulla pista di Barcellona. Iniziata sotto una pioggia sempre più fitta, la sessione si è conclusa con la pis ...