Repubblica - Gattuso spera che non arrivi l'offerta giusta per Koulibaly: sarebbe un Napoli da scudetto (Di venerdì 18 settembre 2020) L'acquisto record, finora, è stato del Napoli: il centravanti nigeriano Osimhen è costato 80 milioni, tra base fissa e bonus. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 18 settembre 2020) L'acquisto record, finora, è stato del: il centravanti nigeriano Osimhen è costato 80 milioni, tra base fissa e bonus.

angiuoniluigi : RT @repubblica: Pirlo e Gattuso, i totem in panchina: la svolta dell’Italia con gli eroi del 2006 - repubblica : Pirlo e Gattuso, i totem in panchina: la svolta dell’Italia con gli eroi del 2006 - infoitsport : Ospina-Meret, Repubblica: ecco perché Gattuso preferisce Ospina, ora c'entra anche Osimhen - infoitsport : REPUBBLICA - Ospina-Meret, Gattuso gli preferisce ancora il colombiano. Ecco il motivo - infoitsport : Repubblica: Gattuso si chiede se Koulibaly abbia le motivazioni giuste per giocare contro il Parma -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Gattuso Petagna: "Il Napoli è la mia occasione, seguirò Gattuso" la Repubblica Napoli, si raffredda la pista Wolverhampton per Ghoulam: può restare in azzurro

Sono diversi i giocatori in uscita in casa Napoli. Tra questi c'è anche Faouzi Ghoulam, che dopo quell'infortunio del 1 novembre 2017 non è mai tornato il terzi ...

REPUBBLICA - Ospina-Meret, Gattuso gli preferisce ancora il colombiano. Ecco il motivo

Il Napoli nella giornata di domenica affronterà il Parma, esordio in campionato che avverrà allo stadio Tardini. Contro gli emiliani dovrebbe partire Alex Meret dal primo minuto. L'edizione odierna di ...

Petagna: "Piedi per terra e determinazione: voglio conquistare i tifosi"

Napoli - Prima intervista da giocatore del Napoli per Andrea Petagna, ai microfoni della radio ufficiale. "In amichevole contro il Pescara mi sono presentato bene: due assist e un gol, ma spero di con ...

Sono diversi i giocatori in uscita in casa Napoli. Tra questi c'è anche Faouzi Ghoulam, che dopo quell'infortunio del 1 novembre 2017 non è mai tornato il terzi ...Il Napoli nella giornata di domenica affronterà il Parma, esordio in campionato che avverrà allo stadio Tardini. Contro gli emiliani dovrebbe partire Alex Meret dal primo minuto. L'edizione odierna di ...Napoli - Prima intervista da giocatore del Napoli per Andrea Petagna, ai microfoni della radio ufficiale. "In amichevole contro il Pescara mi sono presentato bene: due assist e un gol, ma spero di con ...