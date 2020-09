Regno Unito, nuovo lockdown per 10 milioni di persone. E anche a Londra torna l’incubo chiusure (Di venerdì 18 settembre 2020) Coronavirus, nelle aree metropolitane di Manchester e Birmingham e nel Nordest del Paese c’è stata un’impennata di casi: si torna a chiudere. C’è il rischio che la misura possa essere estesa alla capitale e al resto della Gran Bretagna in un paio di settimane Leggi su corriere (Di venerdì 18 settembre 2020) Coronavirus, nelle aree metropolitane di Mster e Birmingham e nel Nordest del Paese c’è stata un’impennata di casi: sia chiudere. C’è il rischio che la misura possa essere estesa alla capitale e al resto della Gran Bretagna in un paio di settimane

antoguerrera : Per essere chiari e diffondere sana informazione - Il Regno Unito NON è in lockdown. Da mezzanotte 'non si è chius… - NetflixIT : Kit Harington apre un episodio di Criminal: Regno Unito stagione 2 con un monologo di 6 minuti, senza stacchi, guar… - Corriere : Regno Unito, nuovo lockdown per 10 milioni di persone. Anche a Londra torna l’incubo chiusure - Taxistalobbyst : RT @WCostituzione: Codice di Norimberga violato nelle scuole del Regno Unito. Ragazzi si vedono iniettare non si sa cosa, senza il consenso… - generalcasa : Blackstone in esclusiva per un portafoglio logistico di Prologis da oltre 500 milioni: L’operazione rappresenta il… -