Parma | Krause | “Città fantastica e grande opportunità | sostengo Liverani”

Il nuovo proprietario del Parma, Kyle Krause, in un'intervista a Espn ha espresso tutta la sua emozione per la sua nuova avventura in Serie A: "Possedere un club di Serie A è un sogno che si avvera, per me che sono italo-americano e adoro il calcio, soccer, football o comunque lo chiami. Parma? L'idea è nata facendo un po' di indagine sul calcio italiano in generale, poi abbiamo visto che il Parma poteva essere una delle squadre in vendita, i soci lo hanno riportato in Serie A dalla Serie D con tre promozioni consecutive. È una città fantastica e una grande opportunità. La Serie A? Ho parlato con Saputo e Commisso, sono stati molto disponibili e mi hanno aiutato. Non ho ancora incontrato il mister, la decisione di affidarsi ...

1913parmacalcio : 'Ciao, sono @Kyle_J_Krause e sono molto emozionato di fare questo annuncio...' Le prime parole del nuovo presiden… - 1913parmacalcio : Krause Group è il nuovo azionista di maggioranza del Parma Calcio 1913 ???? Scopri di più ????… - 1913parmacalcio : ?? L'arrivo in città ??? La prima volta al Tardini ? In posa con la Crociata È iniziata così la prima giornata di… - sportli26181512 : Krause: 'Parma, per te non tifo più Juve. Le mie priorità? Salvezza e vivaio': Krause: 'Parma, per te non tifo più… - LucaErma : #SerieA sempre più a stelle e strisce. Non saranno glamour come gli sceicchi o i cinesi, però sono sempre investime… -