Paradosso Ue | le norme sugli aiuti di Stato rischiano di affossare il Recovery Fund

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 18 settembre 2020) A Bruxelles gira voce che durante i negoziati sull’ammontare delsiano stati i funzionari olandesi a spingere perché venisse assegnata all’Italia la quota maggiore di risorse a fondo perduto, “tanto gli italiani, con le attuali regole, non riusciranno a spenderli come sempre”. Quando la burocrazia italiana incontra leeuropee capita produca ritardi, i fondi non vengano spesi e anzi percorrano la via al contrario tornando verso Bruxelles. Ora c’è il rischio che questo percorso all’inverso possa ripetersi anche con una parte dell’ottantina di miliardi di sussidi in arrivo dal: i rischi si annidano nella combinazione tra il regolamento del Next Generation EU e leeuropee in tema di ...