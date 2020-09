Olimpia Milano-Venezia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming semifinale Final Four Supercoppa A1 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) Le Final Four di Supercoppa 2020 di Serie A1 prendono il via con la semiFinale tra l’AX Armani Exchange Milano e l’Umana Reyer Venezia. Dopo il primato nei gruppi A e B le due compagini si scontreranno al PalaDozza di Bologna, luogo della fase conclusiva del torneo che assegnerà il primo trofeo stagionale. Ancora imbattuta la banda di Messina che spera di poter mettere in cassaforte un titolo sin da subito, qualche difficoltà in più per i lagunari che hanno ceduto il passo a Trieste in un’occasione e si sono qualificati all’ultimo turno. Venerdì 18 settembre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida che potrete seguire in diretta televisiva su Eurosport 2 ed in ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Ledidi Serie A1 prendono il via con latra l’AX Armani Exchangee l’Umana Reyer. Dopo il primato nei gruppi A e B le due compagini si scontreranno al PalaDozza di Bologna, luogo della fase conclusiva del torneo che assegnerà il primo trofeo stagionale. Ancora imbattuta la banda di Messina che spera di poter mettere in cassaforte un titolo sin da subito, qualche difficoltà in più per i lagunari che hanno ceduto il passo a Trieste in un’occasione e si sono qualificati all’ultimo turno. Venerdì 18 settembre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida che potrete seguire intelevisiva su Eurosport 2 ed in ...

