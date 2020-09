MotoGP | si rivede Iannone | “Sono emozionato | sto meglio Voglio tornare prima possibile”

Leggi su golssip

(Di venerdì 18 settembre 2020) Andrea, pilota didell'Aprilia, è tornato a farsi vedere ai box in occasione delle prove libere del Gran Premio di Misano dopo la squalifica per doping. Queste le sue prime parole, rilasciate ai microfoni di Sky: "Sono contento di essere qui, questa mattina ero un po', è bellonel mondo in cui ho trascorso gli ultimi 20 anni della mia vita, non è facile restare lontano dalle moto ma sto bene, non mollo, mi sto allenando, sono in forma.supportare i ragazzi dell’Aprilia, che stanno lavorando bene, cerchiamo di fare ilanche in questa situazione.Dal lato umano da un mese a questa parte sto, riesco a vivere, riesco a pensare meno a tutto questo, lo sto affrontando ...