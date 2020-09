Jennifer Aniston e Brad Pitt di nuovo insieme: flirtano durante la scena di un film. Fan in visibilio (Di venerdì 18 settembre 2020) Jennifer Aniston e Brad Pitt, la reunion dopo il divorzio Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme. Ma soltanto per la lettura virtuale del copione della commedia “Fuori di Testa” (1982). Un incontro che ha fatto impazzire i fan che sperano ancora in un ritorno di fiamma. Nella reunion di beneficenza i due attori hanno interpretato i ruoli che furono di Judge Reinhold e Phoebe Cates e si sono messi a flirtare. Si sono salutati chiamandosi per cognome: “Ciao Aniston”, “Ciao Pitt!” e poi: “Come stai tesoro?”. Leggi anche: Brad Pitt e Jennifer Aniston ormai sono ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020), la reunion dopo il divorziodi. Ma soltanto per la lettura virtuale del copione della commedia “Fuori di Testa” (1982). Un incontro che ha fatto impazzire i fan che sperano ancora in un ritorno di fiamma. Nella reunion di beneficenza i due attori hanno interpretato i ruoli che furono di Judge Reinhold e Phoebe Cates e si sono messi a flirtare. Si sono salutati chiamandosi per cognome: “Ciao”, “Ciao!” e poi: “Come stai tesoro?”. Leggi anche:ormai sono ...

