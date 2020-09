Internazionali Bnl d’Italia 2020: Sinner spreca troppo, Dimitrov in tre set centra i quarti (Di venerdì 18 settembre 2020) Grigor Dimitrov batte Jannik Sinner negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma 2020 col punteggio di 4-6 6-4 6-4, in due ore e ventiquattro minuti di gioco. Domani ai quarti giocherà col vincente della sfida tra Humbert e Shapovalov. Tanto rammarico per la partita di quest’oggi: Sinner ha sprecato tanto e alla fine gli è costato caro. Dopo un primo set molto brutto da parte di entrambi, condito da diversi errori, nel secondo parziale l’azzurro ha sciupato il vantaggio e le occasioni ottenute e ha rimesso in partita il suo avversario. Dimitrov ha giocato parecchio male per buona parte dell’incontro, ma da metà secondo set in avanti ha senza dubbio alzato il livello del suo tennis, ha ridotto il numero dei gratuiti e ha trovato ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Grigorbatte Janniknegli ottavi di finale del Masters 1000 di Romacol punteggio di 4-6 6-4 6-4, in due ore e ventiquattro minuti di gioco. Domani aigiocherà col vincente della sfida tra Humbert e Shapovalov. Tanto rammarico per la partita di quest’oggi:hato tanto e alla fine gli è costato caro. Dopo un primo set molto brutto da parte di entrambi, condito da diversi errori, nel secondo parziale l’azzurro ha sciupato il vantaggio e le occasioni ottenute e ha rimesso in partita il suo avversario.ha giocato parecchio male per buona parte dell’incontro, ma da metà secondo set in avanti ha senza dubbio alzato il livello del suo tennis, ha ridotto il numero dei gratuiti e ha trovato ...

Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale degli Open Bnl d'Italia di tennis, in corso al Foro Italico, battendo nel 'derby' italiano degli ottavi Stefano Travaglia per 7-6 7-6 in più d ...

Internazionali di Roma 2020 LIVE: in campo Berrettini-Travaglia e Sinner-Dimitrov

La diretta della quinta giornata del torneo combined ATP/WTA di Roma. Subito Sinner contro Dimitrov e il derby azzurro tra Berrettini e Travaglia. Musetti contro Koepfer non prima delle 17. Djokovic n ...

Internazionali d’Italia: Musetti ci ha preso gusto, Nishikori al tappeto e ottavi di finale raggiunti

La speranza c’era, ma pochi probabilmente credevano in un back to back di Lorenzo Musetti nel giro di 48 ore. Lo scetticismo italiota rimbalza in ogni angolo del globo, questo è risaputo ai più, ma in ...

