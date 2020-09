GP Emilia Romagna FP1 Moto3: Fernandez quasi da record (Di venerdì 18 settembre 2020) Raul Fernandez non perde tempo e primeggia nella FP1 del GP dell’Emilia Romagna classe Moto3. Il giovane spagnolo del team KTM Ajo realizza un ottimo 1’41″962, a poco più di un decimo dal record della pista firmato da Jorge Martin nel 2018. Fernandez precede il connazionale Jeremy Alcoba. Si tratta di una prestazione maiuscola per l’alfiere di Gresini, dopo che ha dovuto saltare i primi dieci minuti per aver rallentato troppo nelle FP3 della scorsa gara. Una penalità che ha dovuto condividere con Tastuki Suzuki, Barry Baltus, Darryn Binder, Maximillian Kofler, Stefano Nepa, Ai Ogura e Carlos Tatay. In terza posizione s’installa Dennis Foggia, il migliore degli italiani. Il romano del Leopard Racing è a soli 190 millesimi da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 settembre 2020) Raulnon perde tempo e primeggia nella FP1 del GP dell’classe. Il giovane spagnolo del team KTM Ajo realizza un ottimo 1’41″962, a poco più di un decimo daldella pista firmato da Jorge Martin nel 2018.precede il connazionale Jeremy Alcoba. Si tratta di una prestazione maiuscola per l’alfiere di Gresini, dopo che ha dovuto saltare i primi dieci minuti per aver rallentato troppo nelle FP3 della scorsa gara. Una penalità che ha dovuto condividere con Tastuki Suzuki, Barry Baltus, Darryn Binder, Maximillian Kofler, Stefano Nepa, Ai Ogura e Carlos Tatay. In terza posizione s’installa Dennis Foggia, il migliore degli italiani. Il romano del Leopard Racing è a soli 190 millesimi da ...

