Gossip News: Jessica fa infuriare il pubblico di Uomini e Donne, Tomaso Trussardi si confessa e parla di Michelle (Di venerdì 18 settembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Jessica di Uomini e Donne che fa infuriare il web, della confessione di Trussardi su Michelle, della sfida GF Vip e Tale e Quale show e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Jessica: Se all’inizio Jessica aveva convinto i telespettatori, ultimamente, invece, alcuni stanno cambiando opinione su di lei. La ragazza ha un carattere forte e durante la puntata di oggi si è scagliata contro uno dei suoi corteggiatori con delle frasi che non hanno particolarmente convinto il pubblico. Davide ha dichiarato che uscirebbe con Sophie anche solo per ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 18 settembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo didiche fail web, della confessione disu, della sfida GF Vip e Tale e Quale show e della programmazione televisiva prevista per questa sera.: Se all’inizioaveva convinto i telespettatori, ultimamente, invece, alcuni stanno cambiando opinione su di lei. La ragazza ha un carattere forte e durante la puntata di oggi si è scagliata contro uno dei suoi corteggiatori con delle frasi che non hanno particolarmente convinto il. Davide ha dichiarato che uscirebbe con Sophie anche solo per ...

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Gossip News: Arisa insegnante ad Amici, Clarissa Marchese e la paura... Velvet Gossip Temptation Island, cosa è successo a Davide Varriale dopo la puntata: «Ha violato il regolamento»

È bufera su Davide Varriale per alcune frasi pronunciate nella prima puntata di Temptation Island. Il giovane ha raccontato a una delle ragazze single di come lui riesca a controllare la vita della su ...

Grande Fratello Vip 5, Flavia Vento dopo il ritiro: “Denuncio Amedeo Venza”

Grande Fratello Vip 5, ultime news e gossip. Flavia Vento ha lasciato il reality show di Canale 5 dopo neanche 24 ore dall’inizio del programma tv. Dopo un durissimo scontro con la contessa Patrizia D ...

Chi è Rosy Maggiulli? Età, altezza, peso, news, misure, Instagram, Facebook, lavoro, fidanzato, oggi

Rosy Maggiulli è nata l’1 Settembre 1988, sotto il segno zodiacale della Bilancia, ad Andria in Puglia. Il suo vero nome è Rosalba. Alta 165 cm, pesa 50 chili, capelli castani, occhi marroni e fisico ...

