Elisabetta Canalis, look da Indiana Jones a Palm Spring: «Fantastica, giochiamo a indiani e cowboys?» (Di venerdì 18 settembre 2020) Elisabetta Canalis è un po' come il vino: più passa il tempo e più diventa buona. L'ex velina mora di Striscia La Notizia ci porta in California con le sue stories Instagram. In questi giorni lo Stato è colpito da diversi incendi, ma il più rovente è quello scatenato dalle sue foto. La situazione è sotto controllo e l'influencer si lascia andare a scatti molto sensuali e balletti divertenti in compagnia di sua figlia. Elisabetta Canalis è da sempre la showgirl più amata dagli italiani. Lei è la ragazza che ha realizzato un sogno. Un marito affascinante, una figlia adorabile e una villa a Malibù.

