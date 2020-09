Brucellosi, oltre 3mila casi in Cina per perdita in azienda farmaceutica (Di venerdì 18 settembre 2020) A Lanzhou, in Cina, sono oltre tremila le persone risultate positive alla Brucellosi a causa di una perdita in un’azienda biofarmaceutica l’anno scorso Sono 3200 le persone risultate positive alla… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) A Lanzhou, in, sonotremila le persone risultate positive allaa causa di unain un’biol’anno scorso Sono 3200 le persone risultate positive alla… L'articolo proviene da .

Corriere : In Cina fuga di batteri da un laboratorio: oltre tremila ammalati di brucellosi - fanpage : Fuga di batteri da un laboratorio in Cina, oltre tremila persone si ammalano di brucellosi - GattoSi18120606 : RT @Corriere: In Cina fuga di batteri da un laboratorio: oltre tremila ammalati di brucellosi - NormanUncle : RT @Corriere: In Cina fuga di batteri da un laboratorio: oltre tremila ammalati di brucellosi - simonsaid66 : Non ci facciamo mancare niente.. -