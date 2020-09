All’Italia il premio Oiv per il miglior testo in materia di diritto vitivinicolo (Di venerdì 18 settembre 2020) “Libro dell’anno in materia di diritto vitivinicolo“. Con questa motivazione l’Oiv, l’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, ha premiato lo scorso 8 settembre l’italiano “La Nuova Normativa Vitivinicola“, presentato a novembre al Mipaaf alla presenza della Ministra Bellanova. Il testo, pensato per aiutare i protagonisti del settore a comprendere e utilizzare al meglio il testo Unico sul vino e i decreti attuativi correlati, è stato riconosciuto dagli addetti ai lavori come strumento strategico fondamentale per migliorare e semplificare la vita delle aziende, utile anche agli studenti degli istituti agrari e professionali. Inoltre, con “La Nuova Normativa Vitivinicola”, scritto da Stefano Sequino, ... Leggi su winemag (Di venerdì 18 settembre 2020) “Libro dell’anno indi“. Con questa motivazione l’Oiv, l’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, ha premiato lo scorso 8 settembre l’italiano “La Nuova Normativa Vitivinicola“, presentato a novembre al Mipaaf alla presenza della Ministra Bellanova. Il, pensato per aiutare i protagonisti del settore a comprendere e utilizzare al meglio ilUnico sul vino e i decreti attuativi correlati, è stato riconosciuto dagli addetti ai lavori come strumento strategico fondamentale perare e semplificare la vita delle aziende, utile anche agli studenti degli istituti agrari e professionali. Inoltre, con “La Nuova Normativa Vitivinicola”, scritto da Stefano Sequino, ...

